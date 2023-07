L’ultimo saluto al dottor Paolo Bruscino Punto di riferimento della dermatologia

EMPOLI

Questa mattina, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Evangelista (Madonnina del Grappa), a Empoli, tante le persone attese per l’ultimo saluto al dottor Paolo Bruscino (nella foto), scomparso martedì all’età di 76 anni, dopo aver lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Per gli empolesi e per tutto il circondario era un punto di riferimento della dermatologia. Per tanti anni ha svolto l’attività di dermatologo a Empoli e Castelfiorentino ed era molto conosciuto sul territorio anche per le tante attività a cui partecipava, in particolare in ambito sociale. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore anche quello del Csa Intifada: "Le nostre sentite condoglianze alla famiglia per la perdita del loro caro dottor Paolo Bruscino. Sempre presente alle iniziative per la Palestina".

Appassionato di storia e tradizioni di Empoli, nel febbraio 2022 fu tra i primi cittadini empolesi ad acquistare una zolla del nuovo Teatro il Ferruccio, contribuendo con una donazione a mettere un seme concreto nel percorso di realizzazione del Teatro comunale. Una vasta comunità è in lutto e si stringe idealmente alla famiglia. Il dottor Bruscino lascia la moglie Giovanna e i figli Alessandro, Andrea, Ginevra e Laura. Dopo la cremazione verrà tumulato nel cimitero della Misericordia di Empoli.