L’ultimo saluto a Dara. "Non dimenticheremo il tuo esempio"

Il giorno del dolore. La Collegiata ieri mattina non è riuscita a contenere le tante persone che sono accorse per dare un ultimo saluto a Gian Paolo Dara. "Lacrime e ricordi per un grande uomo". L’operatore e creator digitale si è spento venerdì all’età di 58 anni dopo aver combattuto per gli ultimi 34 mesi contro una grave malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore dal mondo della comunicazione, dello sport e della politica.

Tra questi le parole toccanti del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: "Grazie per aver fatto un po’ di strada insieme quaggiù – questo il suo ricordo –. Per la tua gentilezza, per la tua mitezza, per la tua umiltà. Per questo sorriso. Per averci mostrato come si fa, anche nel tempo più buio, ad avere speranza, amore per la vita e a voler bene, sempre e comunque, agli altri. A guardare in faccia la fine, sorridendo alla vita".