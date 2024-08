L’ultima cena sulle orme del Genio

Sareste pronti per imbandire una tavola speciale? Quale? Semplice, quella di uno dei capolavori della pittura di tutti i tempi: ’L’ultima cena’ di Leonardo. Si tratta del nuovo tema del ciclo di incontri denominato ’La domenica leonardiana’, che torna puntuale ogni seconda domenica del mese.

Il laboratorio di agosto, che si terrà domani alle 16.30 presso la sala didattica della Palazzina Uzielli al Museo Leonardiano di Vinci, si intitola infatti ’A tavola con i 12’. Come è noto, la scena raffigurata coglie l’attimo in cui Gesù annuncia il tradimento di uno degli apostoli: la notizia suscita una miriade di emozioni diverse che traspaiono dai volti concitati dei commensali.

I ‘moti dell’anima’ catturano l’attenzione dello spettatore, che viene distolto dalla ricca e sofisticata rappresentazione della tavola imbandita di ogni tipo di vivande e stoviglie. Aguzzando la vista i partecipanti proveranno a riconoscere ogni elemento del dipinto originale per poi ricostruire dal vivo la tavola. Dopodiché i partecipanti saranno invitati a mettersi dietro il prospettografo, una macchina di cui Leonardo si serviva per disegnare in prospettiva, e proveranno a replicare l’opera del Genio vinciano. L’attività, adatta per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni, e su prenotazione da effettuare telefonando al numero 0571 933285 o scrivere una mail a [email protected].