Lucia Annibali. Riceverà il premio “La Rosa Bianca“

MONTAIONEL’appuntamento è per domani e le emozioni non mancano. Sarà Lucia Annibali a ricevere il Premio “La Rosa Bianca 2025“, il riconoscimento promosso dall’Istituto Comprensivo Giovanni Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione dedicato a personalità che si distinguono per il loro impegno nella difesa dei diritti umani, della legalità e dei valori morali. Alle 11.15 al Teatro Scipione Ammirato di Montaione gli studenti avranno l’occasione di incontrare Annibali dando vita ad un dibattito che rappresenterà un momento di grande arricchimento culturale e umano.

"Si tratta di un premio dal forte valore simbolico – come spiegano i referenti del progetto Marco Catone e Cristina Francalanci – voluto per creare un’occasione di confronto tra i ragazzi e figure che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a costruire una società più giusta e consapevole". Il nome di Lucia Annibali, avvocata e deputata, emerge alle cronache il 16 aprile 2013, quando viene aggredita e sfregiata con l’acido da due uomini mandati dal suo ex-fidanzato. Il nome del riconoscimento si rifà invece al movimento pacifista “La Rosa Bianca“, nato negli anni ’40 tra i banchi di scuola per volontà di un gruppo di studenti che scelsero di opporsi al regime nazista, difendendo il valore della libertà di pensiero. Un esempio di coraggio che ancora oggi risuona come un monito per le nuove generazioni.

L’incontro di domani, organizzato grazie al contributo di Sara Rigacci, sarà il culmine di un percorso di riflessione che ha coinvolto gli studenti sulla violenza di genere. Nell’ambito del progetto, i ragazzi hanno realizzato opere grafiche ispirate al tema, alcune delle quali saranno donate alla Annibali come segno di riconoscenza e vicinanza al suo impegno. Un appuntamento che si preannuncia intenso ed emozionante, per dare voce ai giovani e ai loro interrogativi e per ribadire, ancora una volta, l’importanza di non arrendersi mai di fronte alle ingiustizie.