Lotta all’illegalità sul territorio. Strategiche associazioni e scuole. La sindaca lancia le proposte

Il tema, lo hanno evidenziato i fatti di cronaca, è della massima urgenza. Basti pensare alle Cerbaie dove, una manciata di giorni fa, per un alterco si è arrivati fino a sparare. E un giovane, gambizzato, è finito in ospedale. Poi ci sono i furti. Nelle case e nei negozi: gli ultimi episodi sono di pochi giorni fa, quando i ladri hanno assaltato anche una storica boutique proprio nel corso di Fucecchio, a pochi passi dal Comune, la sera dopo la mezzanotte. E c’è il degrado: il ripetersi – e sui social non passa giorno che non vengano denunciati – degli abbandoni indiscriminati di rifiuti, in mezzo al verde, ai bordi delle strade, anche in zone di grande pregio ambientale e naturalistico.

Sono i temi della sicurezza a trecentosessanta gradi. Come già aveva anticipato, la sindaca Emma Donnini ha convocato lunedì scorso la Commissione comunale Sicurezza, con la volontà di mantenere un’attenzione costante sulle azioni da intraprendere al fine di garantire ai cittadini i massimi sforzi in tema, appunto, di sicurezza pubblica. Argomento complesso, al centro del dibattito politico da mesi. "Ho proposto alla commissione interventi di promozione della legalità da sottoporre a più soggetti – spiega la sindaca -, dalle scuole alle associazioni, coinvolgendo tutti gli attori principali che si interfacciano nelle varie problematiche di illegalità: dal traffico di stupefacenti, al consumo, alla sfera familiare e affettiva coinvolta che ne consegue. Soltanto con uno sguardo a lungo raggio, educando le nuove e giovani generazioni, possiamo pensare di estirpare l’illegalità. Auspico la collaborazione di tutta la commissione al fine della buona riuscita di queste azioni".

Una riunione che arriva poco dopo un’iniziativa dei giorni scorsi, proprio in tema di sicurezza e decoro. In questo ambito, l’amministrazione ha annunciato controlli capillari su alloggi di dubbia regolarità e con presumibili problemi igienico-sanitari, e sul fronte dell’abbandono dei rifiuti. Accertamenti che vedranno in campo personale interno all’amministrazione e agenti della polizia municipale. Una prima risposta diretta nelle situazioni di maggior degrado. Ma lo spettro d’azione che si pone la giunta è ancora più ampio, come emerso, appunto, dalla riunione della commissione.

C.B.