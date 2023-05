Lotta alle zanzare in città Via al piano ’porta a porta’

EMPOLI

La lotta alle zanzare si fa casa per casa grazie ad un progetto messo in campo dal Comune in collaborazione con associazione Auser e l’azienda Blitz Disinfestazioni, gestore del servizio di disinfestazione sul territorio comunale. Il piano si chiama ‘porta a porta’ e prevede che operatori formati si rechino nelle abitazioni private con pertinenza esterna per eseguire azioni di prevenzione e lotta alla diffusione delle larve di zanzara, distribuendo un prodotto larvicida: innocuo per l’uomo e gli animali domestici, si scioglie nelle acque ed è efficace per circa quattro settimane. Tutto questo esclusivamente se il cittadino interessato ha fornito il suo consenso. Nel caso in cui non sia d’accordo, il cittadino dovrà esplicitarlo al momento della prima visita da parte degli operatori.

La porzione di territorio interessata dalla sperimentazione è quella compresa fra viale Boccaccio e via della Repubblica-via Lucchese. Lì saranno impegnati gli operatori, ovvero volontari dell’Auser debitamente formati e muniti di tesserino di riconoscimento, sotto il coordinamento tecnico affidato all’azienda Blitz Disinfestazioni, che già conduce la campagna di contrasto alla diffusione delle zanzare sul suolo pubblico. Tabella di marcia alla mano, gli interventi si susseguiranno con cadenza mensile nel periodo che va da maggio a settembre in tutte quelle pertinenze censite che presentano focolai larvali non eliminabili, quali caditoie, tombini aperti, griglie che contengono acqua e non possono essere svuotate. Per quanto riguarda invece tutte le altre pertinenze, ai cittadini verrà lasciato un foglio informativo per la corretta gestione dei focolai larvali occasionali, rappresentati per esempio da secchi e bidoni. Nel caso di abitazioni senza pertinenze esterne, non ci sarà alcuna visita, mentre, nel caso di spazio esterno condominiale, sarà oggetto di visita soltanto lo spazio esterno. Il calendario visite partirà dalla prossima settimana, dal 22 al 26 maggio con la prima visita. Proseguirà con la seconda visita dal 12 al 16 giugno, quindi dal 10 al 14 luglio, dal 21 al 25 agosto e dal 18 al 22 settembre. Dalla seconda alla quinta settimana, le visite saranno eseguite sole nelle abitazioni con presenza censita di acque stagnanti.