Lotta alla nuova povertà. Buoni spesa per le famiglie

FUCECCHIO

Un contributo per i più fragili. La sezione soci Coop di Fucecchio ha recentemente consegnato buoni spesa Unicoop Firenze per un valore di 1.310 euro alle associazioni locali, con l’obiettivo di contrastare la povertà e sostenere le famiglie in difficoltà. L’inflazione e il carovita hanno aggravato l’emergenza alimentare, aumentando il numero di famiglie che necessitano di assistenza. Di fronte a questa crescente necessità, Unicoop Firenze ha rafforzato il suo impegno solidale donando buoni spesa per l’acquisto di prodotti di prima necessità, che saranno distribuiti alle persone bisognose. I buoni sono stati consegnati dal presidente della sezione soci Coop di Fucecchio, Moreno Bachini, all’Auser di Fucecchio.

"La consegna dei buoni è avvenuta nell’ambito di un rapporto consolidato della sezione soci Coop con le realtà che sul territorio seguono le persone più fragili – ha detto –. Rappresenta un aiuto concreto perché i buoni si trasformeranno presto in pacchi di generi alimentari di prima necessità per chi quotidianamente ha difficoltà a fare la spesa, ma rappresenta anche un segnale di vicinanza a chi si trova in una situazione di disagio, povertà e spesso di solitudine". Oltre ai buoni spesa, un ulteriore contributo per combattere la povertà alimentare è arrivato dalla raccolta alimentare organizzata il 18 maggio da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, con il supporto delle sezioni soci Coop, Caritas e oltre 200 associazioni.

In tale occasione, sono state donate 193 tonnellate di generi alimentari nei punti vendita, con il punto vendita di Fucecchio che ha raccolto 2.514 chili di prodotti destinati alle famiglie bisognose. "La raccolta alimentare, svoltasi in 124 punti vendita Unicoop Firenze nelle sette province toscane in cui opera la Cooperativa, ha visto la partecipazione di oltre duemila volontari – si legge nella nota –. Questi hanno distribuito sacchetti vuoti all’ingresso dei supermercati, raccolti pieni dopo le casse e smistati in scatole che vengono già distribuite ai centri solidali". I generi alimentari più richiesti e donati sono stati farina, riso, biscotti, latte, pomodori pelati, carne, tonno, legumi in scatola, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale. Questo evento ha dimostrato la grande generosità dei cittadini, fondamentale in un momento di emergenza economica, e ha fornito un aiuto diretto e immediato a chi sta attraversando difficoltà.