Longhi presenta “Luce ed ombra“

GAMBASSI TERME

La nuova struttura de La Casa del Platano di Gambassi sarà di fatto inaugurata il prossimo week-end con due iniziative promosse dall’associazione Sei di Gambassi Terme se..., con il patrocinio del Comune di Gambassi Terme. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 17 con la mostra fotografica “Luce ed ombra“ di Stefano Longhi (nella foto). Una esposizione di scatti del territorio e del centro storico del borgo termale. Si tratta di una mostra unica nel suo genere e mai realizzata prima con formati di grandi dimensioni, realizzate con una tecnica particolare destinata a rimanere punto di riferimento nel tempo.

Contemporaneamente è stato istituito il premio “Roberto Bastianoni“, intitolato al grande fotografo di fama internazionale recentemente scomparso. Si tratta di un riconoscimento annuale, da assegnare al fotografo che più si è distino con scatti del territorio. Nell’occasione sarà presente la famiglia per ricordato con una conferenza la sua vita e operato. Sarà ricordato inoltre anche il fotografo Valdelsano Mauro Bettini e saranno presenti tanti ospiti fotografi ed associazioni come Mario Lensi del gruppo fotografico Giglio Rosso. Sarà infine allestito un set fotografico dove i visitatori potranno immortalarsi in un particolare scatto. La mostra sarà soltanto la prima di tante iniziative che si svilupperanno nella nuova struttura di Gambassi Terme.