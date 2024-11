ll Mmab si rinnova. Cultura e relazione le parole d’ordine

In meno di un mese, un volto nuovo. Due banconi, la hall e… nuova caffetteria. Un caffè letterario per la precisione, una scommessa per Montelupo Fiorentino. Un luogo - che idealmente esce dalle mura del Mmab per abbracciare il centro storico. Perché quello proposto da "Cibo, vino e chiacchiere" sarà un servizio per tutti; chi orbita attorno al museo, chi lo visita, chi frequenta la biblioteca, chi ci studia. Ecco un locale che - per la prima volta da tempo - in centro starà aperto fino alle 23. Benvenuta alla terza gestione della caffetteria del Mmab, cuore pulsante dell’offerta culturale di Montelupo, che unisce accessibilità e coinvolgimento, arte e cucina. La riorganizzazione degli spazi è frutto di quanto suggerito da studenti, artisti e associazioni. Come migliorare il Mmab a 10 anni dalla sua inaugurazione? Tutti d’accordo sul ’ripartire’ dal binomio cultura e relazione. E allora, largo al nuovo bancone dell’accoglienza e all’apertura (il taglio del nastro è per domenica) di "Cibo, vino e chiacchiere" a cura di Francesco Tavormina, giovane imprenditore con una lunga esperienza nella ristorazione. Ci saranno cene a tema e iniziative gastronomiche in accompagnamento agli eventi del museo e della biblioteca, il locale (tre le figure impiegate) sarà aperto martedì, mercoledì e domenica dalle 9 alle 21, giovedì, venerdì e sabato fino alle 23. Dietro al progetto di restyling l’architetto Marco Stacchini e il geometra Luca Tofani; i banconi da loro ideati garantiscono l’accesso anche alle persone con disabilità. "E’ il primo passo di un intervento complessivo sul nuovo Mmab - anticipa il sindaco Alessio Londi - Si prevedono ulteriori sviluppi, tra cui l’unificazione degli accessi tra museo e biblioteca e una nuova definizione del percorso museale". Intanto, tutti a tavola per un’opportunità di rilancio in più. I numeri (il report è del 2023) fanno sperare: 2.800 le persone che hanno preso parte agli eventi in biblioteca, 8.522 iscritti, 5.764 visitatori del museo e oltre duemila partecipanti a corsi e laboratori. Tutti potenziali clienti del nuovo Mmab.

Ylenia Cecchetti