L’infanzia di Leonardo e le sue scoperte

VINCI

Doppio evento oggi al Museo Leonardiano di Vinci, che ospiterà MuseoLab e, come ogni seconda domenica del mese, un laboratorio della ’Domenica Leonardiana’. Entrambi saranno alla palazzina Uzielli. Nei turni delle 11, 12.15, 16.30 e 17.45 sarà possibile scoprire qualcosa in più sulla nascita e l’infanzia di Leonardo a Vinci. I partecipanti dovranno aguzzare il proprio ingegno e cimentarsi in diversi esperimenti tutti legati alle riflessioni del Genio, come ad esempio la similitudine tra il movimento di acqua e aria o le intuizioni sulla trasformazione della Terra partendo dall’osservazione dei fossili presenti nella zona. "Immagini spaziali" è invece il titolo del laboratorio delle 16 e 17.30 della "Domenica Leonardiana", incentrato sull’illusione del moto nei disegni di Leonardo. Egli fu infatti affascinato da ogni tipo di movimento: il vento, le nuvole, i meccanismi degli orologi, le ruote idrauliche.

Ma come riuscì il grande artista a catturarlo nei suoi disegni? I bambini lo scopriranno osservando le pagine dei suoi taccuini. Con le tecniche della Scanimation e dell’arte lenticolare daranno poi vita ad alcune immagini che magicamente si muoveranno creando effetti sorprendenti. Prenotazione obbligatoria allo 0571 933285 o a [email protected]