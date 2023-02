Lineapelle, tra ripresa e incertezze I primi segnali positivi dalla fiera

Primi segnali positivi. Voglia di ripresa. Ieri seconda giornata di Lineapelle a Milano l’evento più importante dell’industria conciaria. La fiera è alla sua 101a edizione, con espositori provenienti da 42 paesi (61,5% italiani, 38,5% stranieri) che occupano un’area totale di oltre 42.000 metri quadrati: 541 concerie di cui quasi 200 dal Valdarno. Tanti visitatori, interesse. Pur in un quadro che, complessivamente, resta incerto: la fase economica mantiene le complessità, particolarmente evidenti emerse nella seconda metà del 2022. Agli interrogativi dovuti alla problematica situazione cinese, si associa la sostanziale solidità degli altri mercati del Far East, che – spiegano gli organizzatori – dimostrano di avere un significativo interesse per il made in Italy di materiali e prodotto. Non mostra particolare brillantezza il mercato europeo, mentre gli Stati Uniti, come testimoniato dall’esito di Lineapelle New York, rimangono una destinazione fondamentale per la pelle, nonostante alcune indicazioni segnalino la possibilità di un suo rallentamento.

In generale il 2022 si è concluso con volumi in calo e il 2023 non è partito meglio, "ma la sensazione, però, è che dalla primavera si possa invertire la china". Tuttavia – come evidenziato dai conciatori della nostra zona - solo al termine della fiera sarà possibile tirare le prime somme. A Milano, in questi giorni, è in scena anche il concorso Amici per la Pelle, organizzato da Unic – Concerie Italiane, che coinvolge in ogni edizione oltre 1.000 studenti delle scuole medie al quale partecipano anche gli istituti della nostra zona.

I ragazzi questa volta sono stati invitati a utilizzare la pelle per declinare in modo artistico il tema "Leather in Our Life – Nuovi Utilizzi della Pelle nella Vita Quotidiana". Le opere realizzate sono esposte e votate in fiera e online. Oggi la premiazione alla presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa.

Carlo Baroni