Lineapelle, ripresa e sfide. Sindaco e vice in fiera: "Il comparto è solido"

Sindaco e vice sindaco sono andati di persona a Lineapelle per capire la situazione e sostenere il conciario alle prese con una fase difficile sui mercati. Alessio Spinelli ed Emma Donnini nel capoluogo lombardo hanno avuto modo di confrontarsi con tanti imprenditori di uno dei settori trainanti del Comprensorio, sulla situazione internazionale e sui riflessi che questa porta nel commercio.

"Dopo la difficile situazione del 2023 - spiega il sindaco Spinelli - gli operatori del settore auspicano una ripresa già dalla seconda metà del 2024. Lo ha confermato anche il direttore generale di Unic Fulvia Bacchi, con cui ci siamo salutati insieme a molti studenti delle nostre scuole. Per fortuna i mercati europei stanno tenendo, compensando in parte la flessione delle esportazioni in Cina e negli Stati Uniti". Lineapelle ha visto la presenza di 25.376 operatori di settore (in crescita sulle edizioni di febbraio e settembre 2023). Significativo l’afflusso degli operatori esteri (il 39% del totale) con una prevalenza di ingressi di buyer da Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna, Turchia, Stati Uniti e Cina. La vitalità di Lineapelle 103 e la sua capacità di aprire orizzonti nuovi anche in un momento di mercato particolarmente preoccupante, hanno trovato espressione e (grande) interesse in tutti i contenuti che ne hanno arricchito l’esperienza fieristica: un evento dunque che ha rilanciato la vitalità del settore, determinato a cogliere ogni possibilità di ripresa.

La giornata di Spinelli e Donnini poi è proseguita a sostegno degli studenti fucecchiesi impegnati nel concorso ’Amici per la Pelle’. "Il rituale della concia nella notte dei tempi" è il titolo del progetto artistico degli studenti delle classi 2B e 2D della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Fucecchio. "Un ringraziamento particolare va alla dirigente Angela Surace e alle professoresse di Arte, Annalisa Betella e Stefania Gori, che quest’anno hanno realizzato una installazione e un video, con una inedita fusione di materiali quali pelle e argilla, usati dall’uomo fin dall’antichità - dice Donnini –. Per realizzare l’opera sono stati realizzati due telai con una pelle tirata al centro a ricordo dell’antica tecnica di essiccazione". Il lavoro degli studenti fucecchiesi ha riscosso un grande apprezzamento dai tanti visitatori della fiera.

