Linea treni Empoli-Granaiolo, non ci sarà servizio il 22 e 23 febbraio

Firenze, 17 febbraio 2025 - Sulla linea ferroviaria Empoli-Granaiolo (Firenze) sono previste nuove interruzioni, propedeutiche al cantiere per il raddoppio della tratta. Sono programmate nuove interruzioni del servizio per il prossimo fine settimana (22-23 febbraio), così come per il 22 e 23 marzo e per il 17 e 18 maggio, così da effettuare ulteriori interventi di bonifica da eventuali ordigni esplosivi. Sarà predisposto un servizio sostitutivo di bus tra Empoli e Castelfiorentino, senza fermate a Ponte a Elsa.

Trenitalia ha fatto sapere che i viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad Empoli, così come chi si troverà a percorrere la tratta inversa. In partenza da Granaiolo verso Siena potrà essere utilizzato il treno diretto, mentre chi da Granaiolo deve andare verso Empoli e Firenze può utilizzare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l'autobus fino ad Empoli. Previste inoltre corse con bus tra Poggibonsi, Siena ed Empoli in alcune fasce orarie. Secondo la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì “in un rapporto costante con la Regione stiamo riuscendo a ottenere maggiore dialogo da Rfi e abbiamo effettivamente aperto un tavolo di confronto necessario non soltanto per entrare nel merito delle lavorazioni, ma anche per la gestione fattuale delle attività di cantiere, nell'organizzazione delle chiusure, nella veicolazione delle comunicazioni alla popolazione".

"Cominciano gli interventi più incisivi sui lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo - commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -, e inevitabilmente si porta dietro dei disagi, per fortuna relegati solo al fine settimana - aggiunge il primo cittadino di Empoli -. Il nostro obiettivo resta mitigare gli impatti di questa grande opera non più differibile, limitando i disagi per i residenti".