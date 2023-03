L’incontro dopo cinquant’anni Maestra e alunni si ritrovano "Un’emozione davvero incredibile"

Quando se li è ritrovati davanti non poteva crederci. E per accogliere gli ospiti arrivati da lontano, la padrona di casa ha organizzato un piccolo rinfresco con scambio di regali, fiori e biglietti. Poi tutti a pranzo insieme, per condividere i ricordi degli anni passati come si fa tra vecchi amici. Arriva da Montaione questa bella storia d’affetto e riconoscenza che il tempo non ha sbiadito. Gli ormai ex alunni, dopo più di 50 anni la chiamano ancora ’maestra’ e per ritrovare Graziana Tognetti hanno noleggiato un bus e macinato chilometri. Sono partiti dalla Lombardia e hanno raggiunto il borgo montaionese per riabbracciare "la maestra Graziana". Insegnante alla scuola elementare di Villasanta, in Lombardia, dal 1968 fino al 1974 e originaria, appunto, di Montaione, Tognetti - che oggi ha 84 anni e fa la nonna a tempo pieno - è rimasta nei cuori dei suoi scolari. La sorpresa di incontrare i suoi "bambini cresciuti" ha lasciato presto spazio a 50 anni di ricordi in una giornata ricca di emozioni che è la stessa pensionata a raccontare. "Non mi aspettavo di rivedere, un giorno, gli alunni di mezzo secolo fa. Sono tornata a Montaione dalla Lombardia nel 1980 per ricongiungermi con mia mamma che era anziana e sola. Con alcuni dei miei ragazzi però sono rimasta in contatto". E’ in Brianza che la maestra - ottenuto il posto di ruolo - ha preso in consegna la sua prima elementare portandola fino alla quinta. "La VD era composta da 32 bambini, un gruppo numeroso e tanto affettuoso. Ho insegnato ovunque con le stesse regole, non ho avuto per loro attenzioni particolari. Che piacere aver lasciato il segno e ritrovarli davanti al portone di casa tra lacrime e sorrisi".

Non sono mancati abbracci e i momenti di commozione. Dopo aver rispolverato nomi e cognomi, Tognetti ha consegnato al gruppo un pensiero scritto su pergamena. Intorno a un tavolo del ristorante Boscotondo a Gambassi Terme, sono stati rievocati ricordi gioiosi e confessate marachelle, ai tempi passate inosservate. "Cose che alla maestra all’epoca non si osava rivelare ma sulle quali oggi - dice la donna, in pensione dal ’96 - abbiamo riso tutti insieme" . Tra le curiosità, quella di aver ritrovato un alunno speciale: Luca Ornago, sindaco in carica di Villasanta. "Questa cosa mi ha commosso - dice Tognetti - Ho ritrovato un gruppo di adulti realizzati, ognuno con la propria strada, una carriera. Molte di quelle bambine hanno seguito le mie orme diventando insegnanti. E’ stata una rimpatriata piena d’affetto. Uno dei ragazzi continuava a chiedermi di abbracciarlo. Che bello sentirmi tanto amata da uomini che ricordavo bambini".

Ylenia Cecchetti