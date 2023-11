L’importanza di aiutare i più fragili. Come si diventa volontario Avo

Si comincia con un primo incontro dedicato al tema della fragilità che colpisce soprattutto gli anziani

Ascolto, affetto, vicinanza alle persone fragili, degenti in un ospedale oppure in una casa di riposo, sono infatti i requisiti richiesti ai volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri, per i quali a partire da venerdì 10 novembre - alle 16.30 - inizierà un corso di formazione e aggiornamento gratuito nella sede della Misericordia di Castelfiorentino organizzato con il contributo di Ente Cambiano Spca. Il corso si svolgerà nel mese di novembre e contempla cinque incontri dedicati al tema della fragilità e della solitudine, un male quest’ultimo che colpisce soprattutto le persone anziane e che nessuna medicina è in grado di curare.

Avvio dunque venerdì prossimo con il primo incontro, a contenuto prevalentemente introduttivo sui valori e il significato dell’Avo, che vedrà gli interventi di don Alessandro Lombardi (presidente delegato Fondazione Ciapetti) e di Linda Domizi (direttrice Rsa Pablo Neruda).

Mercoledì 15 novembre (16.30) l’incontro verterà sull”ascolto e l’empatia vicino alla persona fragile, mentre Venerdì 17 novembre (16.30) il dottor Rinaldo Lavecchia interverrà sulla "fragilità e la solitudine nell’anziano" e Simona Ulivieri su il "Post Covid – Comportamento del volontario"Mercoledì 22 novembre l’incontro inizierà alle 16 per dar modo ai relatori di soffermarsi a lungo sul tema "La vicinanza alle persone fragili, nella relazione di aiuto". Interverranno Irene Aiazzi (assistente sociale Comune di Castelfiorentino), Lucia Casucci (assistente sociale Comune di Castelfiorentino); Alessandro Tafi (assessore politiche sociali Comune di Castelfiorentino) ed è prevista una testimonianza di Regina Alessi.

Ultimo incontro mercoledì 29 novembre dedicato al tema"“Essere Avo - Non si diventa Volontario, lo si è sempre e dovunque" a cura di Denise Agnorelli, già delegata Nazionale Avo Giovani

Il corso è stato preceduto da una rappresentazione dello spettacolo "Ne vale la pena" dedicato al tema della solitudine e presentato dalla compagnia teatrale "Passi di Luce". Per ulteriori informazioni sul corso contattare la Misericordia(0571 64585) o l’ Avo (329 3220366 - 334 1201678) e-mail: [email protected].