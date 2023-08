Libri e autori per riflettere sulla pace

Ancora inziative del comitato "Empoli per la pace" che si appresta a vivere settimane intense. Accanto al consueto presidio del mercoledì alla tenda di piazza della Vittoria, sono infatti in calendario tre importanti eventi. Ecco il programma. Mercoledì 30 agosto alle 18 al Vinegar sarà ospite Franco Dinelli per affrontare il tema "Onu, il controllo degli armamenti, il ruolo dei paesi non allineati e dei brics". Poi la settimana succesiva, martedì 12 settembre alle 18.15 alla libreria ‘NessunDove’ di piazza Farinata è in programma la presentazione del libro di Domenico Gallo "Guerra Ucraina", alla presenza dell’autore. Il mese di settembre si chiuderà con la presentazione di un altro libro, quello di Raniero La Valle che sarà ospite alle 21.15 del 27 settembre del teatro Il Momento per parlare del suo ultimo lavoro "Leviatani, dov’è la vittoria?".