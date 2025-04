Letture e laboratori per i più piccoli

Archiviata la Pasqua, non si fermano le attività nel leggendario Palazzo di via Paladini a Empoli. Alle 10.30 di stamani, ecco le “Letture piccine picciò“: un’occasione speciale dedicata ai più piccoli dai 2 ai 6 anni, che potranno immergersi nel magico mondo dei libri attraverso letture animate e coinvolgenti, storie divertenti e avventurose, pensate per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura nei più giovani.

Si prosegue alle 17 di domani con “Dal libro al fare“. In occasione della “Giornata mondiale della Terra“, in programma una lettura per i baby lettori (età consigliata 4-8 anni) e a seguire laboratorio a tema riciclo. Un modo creativo per stare insieme ed ingegnarsi a riutilizzare oggetti che sarebbero destinati, altrimenti, al cestino.

Giovedì alle 15.30 e alle 17, doppio appuntamento coi gruppi di lettura. Tra pagine e chiacchiere, sarà una esplorazione di libri avvincenti, per leggere, riflettere e fare nuove amicizie in un ambiente accogliente e stimolante. Non servono preparazione o conoscenze particolari, solo curiosità e voglia di partecipare. Alle 15.30 tutti invitati ad unirsi a “Gli Scompaginati“, gruppo di lettura dagli 11 anni in su e, alle 17, “Spazio alle Tue Idee e alle Tue Parole“ con il gruppo per gli over 14. Consigliata la prenotazione.