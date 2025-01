L’emporio solidale continua a crescere, rinnovato l’accordo di gestione

L’Emporio Solidale, istituito nel 2021, rappresenta uno strumento importante per il contrasto alla povertà tramite la distribuzione di generi di prima necessità, soprattutto nell’immediato post-pandemia. Ed in virtù del nuovo accordo sottoscritto pochi giorni fa dal Comune, dalla Misericordia, dalla Croce Rossa e dalla Caritas che l’esperienza potrà proseguire e ampliarsi, garantendo un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

Il sindaco Giovanni Campatelli, il governatore della Misericordia di Certaldo Andrea Cambioni, il presidente del comitato certaldese della Croce Rossa Vincenzo Valdagno e il presidente di Caritas Certaldo don Rolando Spinelli hanno firmato il rinnovo del servizio che mette a disposizione prodotti alimentari e non sono per le persone che hanno difficoltà a fare la spesa nei normali circuiti commerciali.

L’Emporio ha sede nella Galleria Boccaccio ed è un vero supermercato solidale, al quale gli utenti in difficoltà economiche accedono utilizzando una tessera a punti dopo la presa in carico dei servizi sociali. Anche cittadini e aziende hanno contribuito e possono contribuire, donando cibi e beni di prima necessità, contattando per info l’indirizzo [email protected].

"L’Emporio Solidale rappresenta un’opportunità per la comunità di Certaldo di esprimere la propria solidarietà. Per questo desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo, in particolare i donatori che lo hanno sostenuto soprattutto durante le recenti festività natalizie – ha commentato Campatelli – oltre alle aziende, anche tante famiglie hanno organizzato collette di prodotti alimentari e hanno donato quanto raccolto. Si tratta di un bel gesto che potrebbe diventare un’abitudine e permetterebbe così di aumentare la quantità e qualità dei prodotti che possono poi essere offerti a chi ne ha necessità, contribuendo così a costruire una società più equa e inclusiva".