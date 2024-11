L’Empoli scende in campo. Raccolta per gli alluvionati

Tra il 29 e il 30 ottobre scorsi Valencia e le zone circostanti sono state colpite da un’alluvione devastante che ha portato morte e distruzione (oltre 200 le vittime). E ieri, a pochi giorni da questo evento che ha sconvolto la Spagna intera, anche l’Empoli Fc ha voluto dare il proprio contributo per aiutare chi ha perso tutto (tantissime le persone sfollate). Assieme alla Misericordia di Empoli, infatti, la società del presidente Fabrizio Corsi ha organizzato una raccolta di materiale utile per un’assistenza concreta e immediata per rispondere ai bisogni urgenti della popolazione valenciana. Chiunque vorrà dare il proprio contributo potrà ancora farlo recandosi oggi e domani della 11 alle 17 presso la Terrazza del Carlo Castellani-Computer Gross Arena (l’area Hospitality all’interno della Tribuna Coperta, con ingresso dall’Empoli Point in via della Maratona). Potranno essere donate ai volontari presenti scarpe, abbigliamento intimo, cappelli, vestiario per bambini, abbigliamento anti-pioggia e coperte che la settimana prossima saranno poi consegnate alla comunità valenciana. E la risposta degli empolesi è stata già ottima dopo il primo giorno. Tante, infatti, le persone che ieri si sono recate allo stadio per lasciare ognuna ciò che era nelle proprie facoltà. E rispetto al materiale che era stato richiesto è già stata raccolta una buona quantità di oggetti per ogni differente ambito merceologico. Per quanto riguarda la società azzurra, dirigenti, staff e giocatori si riservano di donare un po’di tutto durante l’ultimo giorno di raccolta, facendo magari il punto di cosa può mancare o è stato raccolto in minor quantità. Questo anche perché, per esempio, fino ad oggi pomeriggio giocatori e staff non saranno fisicamente a Empoli dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra all’indomani della partita di venerdì scorso a Lecce. Intanto, però, dal club azzurro ci tengono a ringraziare tutte le persone che hanno già contribuito così come la Misericordia di Empoli, che ha collaborato fattivamente alla realizzazione di questa iniziativa. Un gesto magari piccolo, ma dal profondo significato che fa onore tanto all’Empoli Fc per essersi fatto promotore della raccolta quanto a tutti coloro che doneranno anche solo un oggetto per aiutare un popolo chiamato a rialzarsi dopo quanto successo.

Simone Cioni