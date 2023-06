Lega Salvini Premier di Fucecchio, torna in piazza per costruire insieme il programma elettorale

Di nuovo in mezzo alla gente, per costruire insieme anche il programma da parte alle prossime elezioni amministrative, quando anche Fucecchio rinnoverà l’amministrazione comunale. La Lega Salvini Premier di Fucecchio, guidata da Marco Cordone, torna in piazza XX Settembre al mercato settimanale, oggi dove dalle 8,30 alle 13,30 sarà allestito un gazebo per il tesseramento e per incontrare la cittadinanza – spiega una nota – dato che sarà soprattutto dalle istanze della gente che scaturirà il programma elettorale del Carroccio per le elezioni comunali dell’anno prossimo. Inoltre gli è grande soddisfazione negli ambienti della Lega di Fucecchio e non solo – si legge ancora – per la nomina di Marco Cordone (nella foto), da parte del segretario provinciale Federico Bussolin a vicesegretario provinciale di Firenze del Movimento guidato da Matteo Salvini: "La compattezza della Lega a livello Territoriale, si rafforza".