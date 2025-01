"Le voci dei ragazzi...". Oggi nella sala comunale

Nel Giorno della Memoria, un gruppo di studenti della scuola “Fucini“ metterà in scena alle 10 nella sala consiliare del Comune (evento gratuito e aperto al pubblico) la performance “Le voci dei ragazzi, per non dimenticare“.

Il progetto, curato da Giovanna Maria Carli per la Festa della Toscana e nato in collaborazione con la Camera Musicale Fiorentina e in compartecipazione con il Consiglio regionale della Toscana, vede all’opera 24 giovanissimi per testimoniare che il 27 gennaio è una data imprescindibile per ricordare l’Olocausto e le deportazioni nazifasciste che ebbero come vittime gli ebrei, i dissidenti politici, le persone disabili, gli omosessuali, i sinti e chiunque fosse ’scomodo’ per i dittatori che governarono l’Europa dagli anni Venti agli anni Quaranta del secolo scorso.

Dopo un lavoro interdisciplinare di qualche mese, gli studenti della scuola diretta da Sara Missanelli incontreranno l’assemblea comunale per un confronto sul tema "libertà, discriminazione, pace". Le parole dei ragazzi dialogheranno con il clarinetto di Massimiliano Ghiribelli dell’Associazione culturale Camera Musicale Fiorentina.