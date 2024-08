Le strade si rifanno il look. In arrivo la nuova segnaletica

Il passaggio ripetuto dei veicoli, unito alle precipitazioni abbondanti che ad intervalli irregolari hanno interessato il territorio comunale causando talvolta danni e disagi (come nel caso dell’alluvione dello scorso 2 novembre) ha reso necessario l’intervento per rimarcare la segnaletica orizzontale in alcuni punti della città. E a tal proposito, proprio nei giorni scorsi il Comune di Vinci ha approvato il progetto esecutivo di una serie di opere manutentive sulla rete viaria, a fronte di un esborso di circa 49mila euro. Si tratta sostanzialmente di lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, di ripasso o di nuovo impianto che saranno eseguiti nelle strade comunali.

Saranno ripassati i segnali lungo la viabilità urbana ed extraurbana, principalmente nelle zone e sulle strade a maggior traffico. In definitiva, gli interventi prevedono la realizzazione o il rinforzo delle strisce di margine, di mezzeria, linee di arresto e rallentamento, attraversamenti pedonali, frecce, zebrature, iscrizioni, simboli, stalli di sosta liberi o riservati.

Si interverrà inoltre sulla cancellazione di segnaletica (in contrasto con la nuova viabilità oppure in contrasto con le norme del codice della strada) e sulla sostituzione o integrazione di segnaletica verticale esistente. Operazioni che riguarderanno certamente via Limitese e viale Togliatti, con il resto delle strade che verrà individuato nei prossimi giorni dai tecnici comunali.

La segnaletica orizzontale sarà inoltre di nuovo impianto sia nel caso di modifica urgente della viabilità o quando sarà necessario realizzare nuove asfaltature. Sempre in termini di viabilità e posteggi, il mese prossimo partirà il primo cantiere del progetto chiamato ’Vinci immaginari futuri’, riguardante la realizzazione di un parcheggio pubblico in via dei Martiri.

G.F.