Le sfide su turismo e cultura. Mantellassi lancia il Patto: "Sarà strategico fare rete"

Al centro la cultura. Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli, ha incontrato le associazioni culturali di Empoli. Erano oltre 60 gli operatori del settore presenti all’appuntamento per ascoltare le proposte del candidato: "Ho fortemente voluto questo incontro. Il nostro è un territorio da sempre vivace e ricco di associazioni che lavorano nel settore culturale, offrendo a Empoli moltissime occasioni di crescita e arricchimento personale. Il tema della cultura è uno dei temi più importanti per noi e per la base della discussione della città di domani. Un tema che spesso e volentieri rimane ai margini del dibattito, ma non lo è nei fatti e soprattutto non lo è a Empoli". Tanti i punti e gli obiettivi. "Stiamo per avviare il cantiere del teatro Il Ferruccio, l’investimento più importante su una infrastruttura culturale a Empoli da tanti anni, che non possiamo collocare semplicemente nel capitolo dei lavori pubblici, ma che è un’opera che cambierà radicalmente la nostra vita culturale – ha detto Mantellassi –. Una struttura di quel tipo ridisegna necessariamente il tipo di offerta e le politiche della cultura della città, una grande occasione che dobbiamo massimizzare e rendere strategica. Siamo convinti che dovremo impiegare il tempo della costruzione di questa importante opera pubblica nel pensare alla gestione del nostro teatro. La cultura può essere una delle carte da giocare per avere un ruolo strategico nella Città metropolitana e il teatro sarà certamente il luogo dove far emergere questo aspetto".

Mantellassi ha poi condiviso quello che prevede il suo programma elettorale per la cultura: "l’istituzione di una Carta della cultura, un documento condiviso dal mondo culturale empolese, sulla base del quale nascerà un “Patto per la Cultura”con il mondo economico e produttivo empolese e per sostenere i progetti di crescita culturale della città".

Si è parlato anche di turismo, fortemente connesso al tema della cultura: "L’Empolese Valdelsa deve potenziare la strategia di coordinamento fra gli 11 Comuni dell’Unione, già in atto con la gestione associata della delega del turismo. È necessario rafforzare la rete con le strutture ricettive, sviluppare appositi pacchetti turistici di incoming, utilizzare l’Arno, i musei, gli eventi e le manifestazioni come attrattore turistico".