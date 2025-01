Le scuole e il rischio idrogeologico: "Ecco progetti per 5 milioni di euro"

Poco meno di cinque milioni di euro complessivi, per due progetti riguardanti rispettivamente l’edilizia scolastica e la riduzione del rischio idrogeologico. E che, con le rispettive gare aggiudicate entro il 31 dicembre scorso (il termine ultimo per evitare di perdere i contributi) le operazioni entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Lo ha fatto sapere il sindaco Simona Rossetti, facendo così il punto sullo stato d’avanzamento dell’iter burocratico relativo alla nuova scuola di Caracosta e alla messa in sicurezza di via Ripa.

Sono i due principali cantieri pronti a partire a tutti gli effetti, con la conclusione delle rispettive fasi progettuali. Partendo dalla nuova scuola che ricalcherà progettualmente l’edificio della primaria inaugurato nel 2020, completamente in legno (per un’opera da 3.150.000 euro). La procedura d’appalto si è conclusa: i prossimi passaggi riguardano l’esecuzione del contratto e la cantierizzazione, con l’obiettivo di avere nel 2026 il nuovo edificio che ospiterà circa 90 bambini più il corpo docente "Stiamo facendo il possibile per le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio edilizio scolastico, ma arriva il momento in cui servono nuovi edifici. L’attuale scuola dell’infanzia di Cerreto fatica a rispondere alle mutate esigenze numeriche e strutturali. Per questo, fatta la scuola primaria, progettammo anche quella per l’infanzia per un costo di 2 milioni di euro – ha commentato Rossetti, ripercorrendo le tappe e le difficoltà dell’operazione - quel progetto che ottenne un finanziamento venne rallentato dal rincaro dei prezzi e dagli adeguamenti del caso, tanto da rendere necessario un ulteriore investimento per colmare la parte mancante dei fondi. Ringrazio la Regione Toscana e il presidente Eugenio Giani per l’impegno compiuto per recuperare il milione di euro necessario, evitando così l’accensione di un mutuo che avrebbe gravato sulle tasse dei cittadini".

C’è poi il discorso legato alla messa in sicurezza del versante di via Ripa, che ha denunciato nei mesi scorsi una serie di difficoltà legate al rispetto delle tempistiche burocratiche per l’affidamento del cantiere. L’amministrazione ha però fatto sapere che gli uffici comunali sono riusciti a rispettare le scadenze per evitare la perdita del finanziamento. Un cammino articolato con la scelta di ridurre ad un’unica procedura, l’affidamento di tre lotti distinti e le procedure di gara si sono concluse: le opere che partiranno a breve sono state aggiudicate per un costo complessivo di 1.800.000 euro. "Con l’intervento su via Ripa – ha concluso Rossetti – si va ad investe su cose che non si notano esternamente, ma che risultano fondamentali per la sicurezza".