"Le opere sono indietro sulla 436 e tornerà il senso unico alternato"

Sui lavori alla strada regionale 436 nel tratto San Pierino - San Miniato Basso, interviene la Lega. "Anche se il tratto è stato riaperto al traffico veicolare, siamo sicuri che purtroppo dovrà essere ripristinato il senso unico alternato – dice il segretario Marco Cordone –, considerato che i lavori ci sembrano piuttosto indietro. Inoltre, siamo convinti che qualora vengano eseguiti lavori stradali in punti strategici per la viabilità, con tutte le garanzie del caso, si debba considerare anche l’ipotesi del lavoro notturno". "Oltremodo, constatato che la strada interessata è soggetta ad un intenso traffico veicolare, anche di mezzi pesanti – aggiunge – ci chiediamo se il restringimento della carreggiata per la realizzazione di una pista ciclopedonale, sia la soluzione migliore. Noi pensiamo che con il traffico veicolare che ci sarà a situazione infrastrutturale normalizzata, quel tratto di strada debba essere allargato, soprattutto per una questione di sicurezza degli utenti".