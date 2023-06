Le opere di Salvadori ospiti a Palazzo Pretorio Una creatività eclettica

Sarà la prigione delle donne a Palazzo Pretorio ad ospitare la mostra personale “Imagines et Architecturae” di Valerio Salvadori, che sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 17. L’artista fiorentino si esprime con padronanza, attraverso tecniche tradizionali, la filosofia del lavoro in evoluzione, l’attenzione all’arte contemporanea e al mondo della moda. Il suo stile, come spiega Jacopo Chiostri nella presentazione critica: "è identificabile con la personale creatività, eclettica, che si traduce nel passaggio dalla rigidità delle geometrie al calore del figurativo, caratterizzato dall’uso di tecniche che producono risultati originali e di effetto". L’esposizione, a cura di Exponent per il coordinamento e il progetto di allestimento, resterà visitabile fino al 2 luglio 2023 con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Il biglietto di ingresso alla mostra consente anche l’ingresso a Palazzo Pretorio e al Museo di Casa Boccaccio. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0571 661219.