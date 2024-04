Le mappe di Leonardo in un’app. Un investimento da 26mila euro

Un’applicazione web che consentirà agli utenti la visualizzazione e la consultazione di 32 mappe cartografiche di Leonardo da Vinci. Questa l’iniziativa alla quale sta lavorando il Comune di Vinci, che rappresenta una delle fasi finali del progetto “Strumenti per la conoscenza degli studi e delle opere cartografiche di Leonardo da Vinci“, finanziato dal Miur con un contributo complessivo di 80mila euro. Proprio nei giorni scorsi l’Amministrazione ha deciso di affidare l’incarico per la realizzazione dell’app, a fronte di un esborso di 26mila euro. Si tratta di un’applicazione che sarà accessibile online e consultabile tramite browser: accedendovi, l’utenza avrà la possibilità di visionare le mappe realizzate dal Genio durante la sua attività di cartografo ed ingegnere concentratasi in gran parte nel periodo compreso tra il 1502-1504, al servizio di Cesare Borgia e della Repubblica di Firenze, e il 1515 al servizio di Giuliano de’ Medici. Al primo periodo risalgono le mappe dell’Italia centrale e del territorio toscano, redatte a scopo militare e idrografico: alcune di esse furono specificamente disegnate per elaborare il grande progetto di navigazione dell’Arno.

Un archivio online, quello della nuova app, che dovrebbe essere ampliato con ulteriori contenuti in una seconda fase. "Un progetto che rientra fra quelli relativi alla valorizzazione ulteriore del territorio e di Leonardo – ha concluso il sindaco Giuseppe Torchia – per consentire anche ai più giovani e ai più ’digitalizzati’ una maggior fruizione delle sue opere".