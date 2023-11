"Le mani sulla città". Oggi al Parco Corsini

Inizia oggi il progetto del Centro Giovani Sottosopra "Le mani sulla città", un percorso di inclusione sociale e di riqualificazione urbana realizzato in collaborazione con il Comune e l’associazione Fucecchioèlibera. Ragazzi, educatori, volontari e cittadini si ritroveranno alle 15 all’Informagiovani in piazza La Vergine per un momento di riflessione sugli atti vandalici, dopodiché procederanno a ripulire le mura del Parco Corsini che nei mesi scorsi sono state deturpate con scritte e disegni.

L’evento rientra nelle azioni previste dal progetto "Inclusivamente Percorsi per il consolidamento di una comunità educante inclusivi", selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato in partenariato con l’istituto comprensivo, l’associazione Popoli Uniti, l’associazione Nosotras, l’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um e il Movimento Shalom, capofila del progetto, finalizzato al consolidamento della comunità educante inclusiva.