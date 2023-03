Le imprese di Corsali Un convegno dell’Auser sul navigatore empolese

Fare conoscere e valorizzare la figura di un grande navigatore, di origine empolese, Andrea Corsali, scopritore ideale dell’Australia, ancora sconosciuto ai più. È questo l’obiettivo del convegno "Empoli città di mare, Andrea Corsali e Giovanni Da Empoli alla scoperta di nuovi continenti", che si terrà questa mattina, alle 9,30 al Cenacolo degli Agostiniani. Un’iniziativa promossa da Auser Empolese Valdelsa, Auser Verde Argento e Filo d’Argento, per far conoscere "il più serio dei viaggiatori dell’epoca" come fu definito da Giovanni Da Empoli. Corsali può essere considerato, per importanza, fra i più grandi navigatori della storia, accanto ad Amerigo Vespucci, Giovanni Da Verrazzano e Cristoforo Colombo. Per riscattare la figura di Corsale è partirà una raccolta firme affinché gli venga intitolata una via o una piazza cittadina.