Le fiamme invadono il Terrafino Paralizzate ferrovia e Fi-Pi-Li

di Tommaso Gasperini

Il rogo sarebbe divampato dalla FiPiLi. Forse un mozzicone di sigaretta o chissà. Le fiamme si sono sviluppate lungo il ciglio della strada e poi, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate nei campi limitrofi, verso le case e le baracche. E’ stata una giornata di inferno, certamente la peggiore di questa lunga estate torrida. Un pomeriggio di passione per i vigili del fuoco, gli operatori della Vab e tutti i volontari accorsi sul posto. Siamo in via Sant’Anna, tra gli svincoli Empoli Est ed Empoli Centro della FiPiLi. L’incendio è divampato nel tardo pomeriggio, ma che si trattasse di un qualcosa di grave lo si è capito subito, un po’ per il luogo e un po’ anche e soprattutto per la vicinanza con la strada di grande comunicazione.

I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno immediatamente provveduto a chiudere il traffico in entrambi i sensi di marcia, sia per il pericolo rappresentato dal fumo, sia perché nelle vicinanze era stata rintracciata una bombola di gas che avrebbe anche potuto esplodere. Per fortuna non è stato così. Per un paio d’ore è stata interrotta anche la linea ferroviaria Empoli-Siena. In questo caso, però, i disagi sono terminati poco prima dell’ora di cena, visto che il grosso dell’incendio si stava sviluppando lungo la superstrada. I pompieri, coadiuvati da diverse squadre arrivate anche dai comandi di Prato, Siena e Pisa, si sono concentrati prima di tutto sulle case, visto che le fiamme stavano minacciando anche qualcuna delle abitazioni vicine. Con il passare delle ore gli sforzi si sono ulteriormente moltiplicati: sul posto sono arrivati anche due mezzi aerei Drago 60 del reparto volo di Cecina e un elicottero Aib della Regione Toscana.

Il bilancio è pesante: in fumo diversi ettari di terreno e sterpaglie, ma anche un’autovettura e alcune baracche. Su un paio di queste sarebbe stato rinvenuto anche dell’eternit. Le fiamme hanno avvolto anche un edificio del gestore idrico dove erano presenti numerosi tubi in plastica, causando una densa nube di fumo nero. Sul posto sono sopraggiunte anche diverse ambulanze ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario per assistere due persone del personale antincendio che si erano sentite male. Il rogo è stato domato solo a sera inoltrata: la FiPiLi è stata riaperta intorno alle 21,45 in entrambe le direzioni ad eccezione del tratto compreso tra Empoli Centro ed Empoli Est in direzione Firenze, rimasto chiuso per consentire la messa in sicurezza di alcuni alberi rimasti danneggiati dal rogo.