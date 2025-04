Le donne e le nuove sfide del lavoro: "Costruire una rete coesa e forte"

"La nostra forza sarà lavorare insieme, con rispetto e fiducia reciproca, per costruire una rete di imprenditrici coesa e rappresentativa di tutte le realtà produttive, visto che oggi le donne sono protagoniste in ogni settore." Sono le prime parole di Daniela Martini, 45 anni, imprenditrice di Castelfiorentino e titolare di un’agenzia promozionale, nuova presidente di Cna Impresa Donna Firenze, il raggruppamento che riunisce le imprenditrici associate a Cna nella Città Metropolitana di Firenze. La sua elezione segna un passaggio di testimone tutto empolese: Martini prende infatti il posto di Alberta Bagnoli, imprenditrice di Empoli, che ha guidato il gruppo negli ultimi anni con impegno, passione e attenzione costante al mondo femminile dell’impresa.

"Desidero ringraziare Alberta per l’energia e la passione con cui ha guidato Cna Impresa Donna. Raccoglierne il testimone è per me un onore e una grande responsabilità", ha detto Martini, sottolineando la volontà di portare avanti una squadra forte, capace di rappresentare una visione ampia e trasversale del mondo dell’impresa al femminile. Attiva in associazione da quindi anni, Martini inizia la sua esperienza di rappresentanza con il gruppo Giovani Imprenditori, continuando per più mandati come membro di direzione di Cna Empolese Valdelsa e di Cna Firenze Metropolitana, fino a far parte del gruppo direttivo di Cna Impresa Donna per otto anni. Tra gli obiettivi del nuovo mandato: rafforzare l’ascolto, il sostegno e la valorizzazione del lavoro femminile, in un contesto ancora segnato da diseguaglianze di genere e da scarse tutele per le imprenditrici, soprattutto in materia di welfare. "Cna Impresa Donna dovrà essere un luogo di confronto aperto e concreto, in cui ogni imprenditrice si senta rappresentata, sostenuta e mai sola – spiega – . Vogliamo affrontare i temi che contano davvero: conciliazione, riconoscimento del valore delle imprese femminili, ma anche contrasto alla violenza e alla discriminazione, che sono ancora troppo presenti nella vita di troppe donne e troppe imprenditrici".

Uno sguardo ai dati conferma il ruolo significativo dell’imprenditoria femminile nell’economia dell’Empolese Valdelsa: le imprese femminili attive sono 4.042. Negli ultimi cinque anni (2019–2024) si è registrata una flessione dell’1%, più lieve rispetto al -4% segnato complessivamente dal sistema imprenditoriale locale. A livello metropolitano, le imprese femminili attive sono oltre 19mila, e l’Empolese Valdelsa si conferma l’area con la più alta incidenza: 24,7%, seguita da Valdarno Superiore Nord (23,4%), Mugello Valdisieve (22%), Area Urbana Fiorentina (22%) e Chianti (21,9%).

Una rete che Daniela Martini si prepara a rappresentare con spirito di servizio, consapevole che ascolto, condivisione e visione comune – spiega una nota – saranno la chiave per affrontare insieme le sfide del futuro.