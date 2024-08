Lavori per la nuova scuola. Dai tempi ai costi: il punto

"Si tratta di una variante predisposta a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre, per i quali è stato necessario provvedere ad opere di ripristino e regimazione delle acque. Con l’occasione si è approfittato per definire le sistemazioni esterne provvisorie, che consentiranno l’uso della nuova scuola. Inoltre abbiamo inserito più finestre nell’atrio centrale, per migliorarne l’illuminazione ed areazione".

E’ così che il sindaco di Fucecchio, Emma Donnini, ha presentato la perizia di variante relativa alla realizzazione della nuova scuola d’infanzia a Le Vedute approvata lo scorso martedì dalla giunta comunale. Si tratta com’è noto di un cantiere in corso di realizzazione finanziato con fondi del Pnrr, che prevede un quadro economico di oltre 1,3 milioni di euro.

La nuova struttura dovrebbe ospitare un massimo di 56 bimbi suddivisi in due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, con già la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto, con la presenza di un ampio giardino d’inverno sfruttabile anche in caso di maltempo.

Trattandosi di un’opera rientrante nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, permane in ogni caso l’obbligo di far sì che l’opera sia terminata in ogni caso entro i primi mesi del 2026. Le operazioni però proseguono a pieno ritmo e considerando che i lavori sono stati affidati lo scorso anno, potrebbero chiudersi nella migliore delle ipotesi nel primo scorcio del 2025.

"Un edificio scolastico che si trova in una area molto preziosa del nostro territorio come le Cerbaie – ha concluso Emma Donnini, che proprio il mese scorso aveva effettuato un sopralluogo per verificare lo stato d’avanzamento del lavoro - la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco“ è la risposta dell’amministrazione comunale fucecchiese alla centralità della scuola: la nostra intenzione è sempre quella di investire sempre più sull’edilizia scolastica e sulla formazione".

G.F.