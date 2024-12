Lavori in via Ripa e via Ildebrandino . Cantieri per 2,3 milioni di euro

L’amministrazione guidata da Simona Rossetti ha aggiudicato i lavori per la messa in sicurezza di due importante aree del territorio, quella del versante di via Ripa e quella di via Ildebrandino. "Si è trattato di un lavoro lungo e complesso - ha dichiarato la sindaca - ci siamo adoperati per compiere da un lato gli interventi necessari per contenere i dissesti di via Ripa e di via Ildebrandino, e dall’altro per richiedere quei finanziamenti che consentissero di aprire la strada per delle soluzioni definitive per problemi delicati e importanti per il territorio. Con l’aggiudicazione dei lavori si intraprende ora la parte decisiva del cammino avviato". In particolare, l’area posta fra il nucleo abitato di San Rocco, a sud di via Ripa, e il nucleo abitato che si estende lungo il lato est della via Provinciale cerretese, nel Comune di Cerreto Guidi, è da tempo sotto osservazione da parte dell’amministrazione che è poi riuscita a ottenere un cospicuo finanziamento dalla Regione per l’intervento da eseguirsi in diversi stralci. Come sottolineato dal dirigente dell’area tecnica, l’architetto Lorenzo Ricciarelli, si è trattato di una procedura di gara molto complessa con la scelta di ridurre a un’unica procedura l’affidamento di tre lotti distinti.

Le procedure di gara si sono concluse e sabato scorso è stata completata la determina di aggiudicazione delle opere. Entro la fine dell’anno verrà firmato il contratto d’appalto e con le prime settimane del 2025 verranno avviate le opere per un costo complessivo di 1 milione e 800 mila euro. Per il dissesto franoso in via Ildebrandino, causato dalle caratteristiche morfologiche della zona, l’amministrazione si è vista riconoscere per la risoluzione definitiva del problema, con fondi PNRR, un finanziamento legato a una precedente progettazione fatta sempre dall’amministrazione comunale, di 580mila euro per la bonifica e il consolidamento del dissesto franoso. Anche in questo caso, le opere sono state aggiudicate e dopo gli adempimenti precontrattuali con la ditta, è imminente l’inizio dei lavori.