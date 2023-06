Lavori all’ospedale Santa Verdiana "Raddoppieranno i posti letto"

Lavori in corso all’Ospedale castellano "Santa Verdiana": ci sono aggiornamenti. Tra gli interventi per la sanità territoriale a livello regionale finanziati con il fondo europeo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale complementare, quello di Castelfiorentino è in continua evoluzione.

Mentre i contorni delle due palazzine che conterranno Cure Intermedie e Cura dei Disturbi Alimentari cominciano a essere ben delineati, arriva una buona notizia. Ad annunciarla è il sindaco Alessio Falorni (nella foto). "Si tratta dei 425mila euro di lavori consegnati in più, riguardanti il blocco D (quello della parte vecchia contenente Radiologia e trasfusionale). Finiranno entro l’anno: si cercherà di sfruttare la stagione estiva in cui la radiologia sospende le sue attività, per accelerare il cantiere". Un’anticipazione condivisa sui social il cui contenuto non finisce qui.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Falorni, infatti, entro il 30 settembre verrà siglata la variante che impiega 2,5 milioni di euro in più rispetto ai 13,5 iniziali, per aggiungere un piano alla palazzina in costruzione delle Cure Intermedie. Con la variante al progetto iniziale, già ufficializzata ad aprile, e i fondi in arrivo, raddoppiano quindi i posti letto rispetto a quelli fin qui preventivati. Il polo ospedaliero in cantiere prevedeva in una prima fase 12 posti letto di continuità che ora arriveranno a 24. Sarà realizzato anche un terzo corpo di fabbrica con 8 posti destinati all’hospice. "Il Santa Verdiana avrà così la qualifica di Ospedale di Continuità. Non riuscirò a vedere finiti i lavori entro il mio mandato - sottolinea Falorni - La fine è prevista per metà 2025, ma presto Castelfiorentino riavrà il suo polo, degno di questo nome". Non ci sarà il pronto soccorso, ma un punto di primo soccorso comprensivo di ambulatorio chirurgico. "I servizi ci sono tutti, e miglioreranno ulteriormente quando l’ospedale, aperto h24, sarà in funzione. Era l’obiettivo che avevamo, l’abbiamo conseguito".