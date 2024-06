L’assedio al castello si farà. Torna la Festa medievale

Un evento che ha debuttato lo scorso anno ottenendo buoni riscontri e che promette anche stavolta ai visitatori un tuffo nel Medioevo. E con il patrocinio del Comune, ufficializzato tre giorni fa, adesso è ufficiale: quella che è la seconda edizione della "Festa Medievale di Capraia Fiorentina" si terrà il prossimo 30 giugno. Una manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Capraia e Limite, che si terrà nel borgo nell’arco dell’intera giornata. E che vedrà il castello tornare indietro idealmente al 1249, l’anno dell’assedio portato dall’imperatore Federico II. Fra le vie del borgo sfileranno quindi arcieri, sbandieratori e personaggi in abiti medievali. Saranno inoltre allestiti alcuni stand nei quali saranno riprodotte scene di vita quotidiana ed artigianale dell’epoca. L’obiettivo ultimo del progetto resta in soldoni quello di valorizzare e di promuovere anche da un punto di vista turistico il borgo storico di Capraia. Per un rassegna che punta ad istituzionalizzarsi in via definitiva e a ripetersi per tutti i prossimi anni.