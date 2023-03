L’arte invade gli spazi di circoli e pasticcerie, un grande successo

Un vero e proprio successo per la rassegna "Art Outside" promossa dalla Fondazione Museo Montelupo.Così si replica in autunno. Si tratta di un progetto scaturito dall’idea di portare conversazioni intorno all’arte in luoghi normalmente diversi non solo aule accademiche, musei, biblioteche, ma anche luoghi deputati a funzioni differenti per ospitare incontri di carattere culturale.

Fra febbraio e marzo si è tenuto il ciclo di conferenze a cura dello storico e critico di arte, Christian Caliandro in bar, osterie e circoli per parlare di impressionismo e post impressionismo, cubismo e futurismo e avanguardie e modernismo- Tutto in altrettanti luoghi simbolo di Montelupo, la pasticceria Vezzosi, il circolo Il Progresso e l’osteria del Sole. In tutti e tre i casi la partecipazione è stata davvero elevata. "Visto il consenso nelle prime puntate della rassegna abbiamo tutta l’intenzione di proseguire nel prossimo autunno", dice l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.