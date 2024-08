L’arte ecologica. Materiali riciclati diventano opere

Una giornata al mare o una passeggiata in montagna potrebbero essere mete più gettonate in questo periodo, vista anche la calura che continua ad attanagliare il nostro paese, ma anche per gli amanti della cultura sono tante le opportunità sul nostro territorio. A Certaldo, per esempio, è possibile ancora visitare per tutto il mese di agosto la mostra ’Double Vision’ di Caterina Tosoni, che vede a Palazzo Pretorio l’esposizione di sculture e installazioni legate al tema dell’ecologia, con l’utilizzo di materiali di riciclo. Caterina Tosoni si accosta alla pittura negli anni Novanta con un approccio completamente nuovo che la spinge a indagare il paesaggio della periferia industriale milanese facendone emergere le contraddizioni. Negli ultimi anni invece va alla ricerca di nuovi linguaggi confrontandosi con l’arte ambientale.

La mostra rimarrà aperta fino al 15 settembre, poi giusto il tempo di allestire il nuovo percorso espositivo e dal 21 settembre si aprirà la mostra ’Spostare lo sguardo’ di Carla Bedini. Con circa 40 opere pittoriche ammirabili. Carla Bedini è un’artista decisamente singolare: laureata in ingegneria elettronica, il suo debutto nel mondo dell’arte contemporanea inizia tardi, il consenso da parte del pubblico e delle gallerie invece è inarrestabile. La sua pittura è caratterizzata da tecnica mista su garza ( si dice donata dalla madre farmacista) avvolta su legno trattato con stucco. Pigmenti naturali, toni cupi e dettagli maniacalmente curati come trine, finissimi merletti e stoffe degni di un Van Dyck dei nostri giorni.

Le sue fanciulle sono creature misteriose, quasi imbarazzanti con quegli occhi sgranati e quella strana fissità. Sono immobili, a volte immerse nella natura come delle moderne Ophelia di John Everett Millais. Entrambi gli eventi fanno parte della rassegna ’CertaldoArte24’, organizzata dal Comune di Certaldo con il patrocinio del consiglio regionale della Toscana, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent e in collaborazione con Galleria d’Arte Nozzoli di Empoli.