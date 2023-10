Largo a ceramisti e vetrai. L’affitto? È con lo sconto

C’è ancora spazio per "fare impresa". Largo agli artigiani - soprattutto ceramisti e vetrai - ai giovani under 30 e alle donne. L’area industriale de Le Pratella a Montelupo Fiorentino è pronta ad accogliere tre nuove attività. L’amministrazione comunale ha lanciato un avviso pubblico per individuare affittuari per alcuni locali di sua proprietà. Si faccia avanti, dunque, chi cerca una ’casa’ che possa contenere nuove idee imprenditoriali. E’ proprio nell’area de Le Pratella che oltre 30 anni fa l’amministrazione comunale decise di spostare, dal centro cittadino, tutte le attività produttive: in questo contesto venne realizzato anche un edificio di proprietà comunale composto da fondi artigianali o comunque fondi commerciali da affittare.

Il complesso per molti anni ha ospitato anche la scuola della ceramica, prima del trasferimento nell’attuale sede. Al momento nell’immobile sono presenti tre fondi artigianali sfitti, di diversa metratura: si va dai 55 ai 110 metri quadrati. Chi fosse interessato potrà presentare domanda entro le 11 di giovedì 26 ottobre. Il canone di locazione è di 6 euro al metro quadro. Il punteggio più alto nella valutazione delle candidature, per la formazione della graduatoria, sarà assegnato ad aziende correlate a ceramica o vetro che hanno sede a Montelupo o che si impegnino a trasferire la sede entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Sono previsti, inoltre, punti per micro imprese, ovvero aziende nelle quali il titolare o uno dei soci abbia meno di 30 anni o sia donna. Il tutto, in continuità con gli obiettivi di mandato della giunta Masetti per quanto riguarda lo sviluppo economico. Da una parte la priorità, in questi anni, nella valorizzazione della ceramica artistica promuovendo diversi progetti che mettessero in relazione le aziende montelupine con uno scenario artistico internazionale. Dall’altra la possibilità di creare nuova impresa mettendo sul mercato locali a un prezzo di locazione congruo.