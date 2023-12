L’architetto degli sposi. È di casa nostra il premio. Wedding Designer 2023

"Niente è irrealizzabile, ecco il punto di partenza". Si comincia da questo presupposto a progettare, con un anno di anticipo. L’obiettivo? Che il matrimonio sia all’altezza dei sogni che ha il cliente. "Ascoltare la coppia e trasformare il suo desiderio di nozze in una vera e propria opera d’arte". Un capolavoro. L’autore di questa magia è Giovanni Impagliazzo, architetto ieri, Wedding Designer oggi. Un professionista di successo - lucchese d’adozione ma per amore del marito trasferitosi a Capraia e Limite - che ha unito creatività, arte, eleganza e design per la ricetta del matrimonio perfetto. Ha una sua pagina su Wikipedia, Impagliazzo, e a lui è stato riconosciuto un primato; aver lanciato il Wedding Design come nuova frontiera del Wedding Planning.

Il 38enne dall’Empolese Valdelsa ha conquistato a Roma il premio di miglior Wedding Designer 2023 durante il Meetup annuale organizzato dalla Top Wedding Planner italiana Roberta Torresan. Davanti ad un parterre di tutto rispetto,Impagliazzo da vera star, si è portato è casa una coppa a forma di stella. Applausi e soddisfazione. Da “Wedding Art Director“ (fusione tra il Wedding Designer e il Wedding Planner) il professionista di Limite si è ritagliato un ruolo nuovo nel settore; una figura in grado di dare agli sposi la garanzia del matrimonio sognato grazie all’aiuto di illustrazioni grafiche con le quali vedere in anteprima quello che sarà il giorno tanto atteso. "Far vedere la bellezza prima che si realizzi, questa la mia missione – racconta il premiato – Sono architetto da 10 anni, da due organizzo matrimoni. La scintilla è scoccata durante i preparativi per le mie nozze; ho capito che quella era la mia vocazione. Unendo le competenze maturate nel campo dell’architettura ai master e ai corsi sul Wedding, la svolta". Le coppie lo cercano da tutto il mondo. Al Wedding Art Director, esteta scrupoloso, il compito di “dirigere l’orchestra“, mettendo in armonia ogni aspetto del matrimonio, dalla location ai fiori, dalla scenografia alla musica. "Amo le cose che durano nel tempo, il contatto con la natura, le luci, i cieli stellati, le candele e l’atmosfera soffusa. I miei sono allestimenti eleganti ma mai eccessivi, con un occhio sempre attento alle tendenze del momento. Sono nato per aiutare gli altri a dare forma ai propri sogni. Che bello farlo attraverso la mia arte".

Ylenia Cecchetti