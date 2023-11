Lanciata una raccolta fondi a tempo: "Serve un furgone coibentato"

EMPOLI

L’obiettivo corre sulle quattro ruote: serve un furgoncino coibentato per il trasporto di alimenti e pasti freschi destinati a persone in difficoltà economica sul territorio empolese. E’ a questo scopo che è stata lanciata la raccolta fondi “Freschissimo“. Una campagna che dovrebbe permettere all’associazione di dotarsi di un mezzo che possa garantire migliore conservazione e distribuzione di prodotti a mense, luoghi di ritiro e persone bisognose. L’iniziativa, presente sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, è una raccolta a tempo: la cifra da raggiungere entro il 18 gennaio è di 10mila euro, dopo di che, grazie al bando “Social Crowdfunders“ all’interno del progetto Siamosolidali della Fondazione CR Firenze, la somma sarà automaticamente raddoppiata arrivando quindi a quota 20mila euro. Nel caso in cui, entro la data prestabilita la somma non fosse raggiunta, i soldi raccolti saranno restituiti. Per i donatori, inoltre, sono previste ricompense, una sorta di ringraziamento per l’adesione.

"La necessità più impellente in questo momento – spiega Pier Luigi Ciari, Governatore della Misericordia – è acquistare il camioncino coibentato per trasportare in sicurezza anche alimenti freschi e surgelati che ci vengono spesso proposti da ristoranti e strutture di recupero, ma che necessitano di un mantenimento a temperature più basse. Grazie al nuovo mezzo, otterremo anche un incremento del recupero di alimenti e una riduzione dello spreco alimentare". Una tessera in più nel puzzle della solidarietà che vede ogni giorno 30 volontari della Misericordia impegnati alla mensa, dove vengono preparati 85 pasti quotidiani. Dieci vengono consegnati direttamente a domicilio e sono 90 i pacchi spesa distribuiti ogni mese. Grazie allo spazio dell’Emporio Solidale circa 750 persone hanno la possibilità di fare la spesa gratuitamente. Si può donare anche presentandosi direttamente nella sede di via Cavour dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.