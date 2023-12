Lancia un petardo vicino allo stadio. Tifoso della Lazio finisce nei guai. Aveva anche bombe carta e fumogeni

L’hanno visto da lontano. Aveva in mano un petardo, l’ha lanciato e ha causato una forte esplosione. Per il tifoso della Lazio, soggetto già noto, è scattata la denuncia. Il fatto è accaduto nel corso dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura di Firenze in occasione dell’incontro di calcio Empoli-Lazio che si è svolto venerdì sera. Gli agenti del commissariato di Empoli hanno proceduto al controllo di un giovane tifoso ospite che, poco prima, aveva fatto esplodere un petardo in prossimità dello Stadio Castellani – Computer Gross. Il tifoso laziale infatti, secondo quanto ricostruito, era stato appunto notato da lontano da alcuni agenti che si trovavano nelle vicinanze del ponte pedonale di Bisarnella per sorvegliare la fase di afflusso allo stadio, mentre lanciava un petardo che esplodeva fragorosamente. da qui è iniziato un pedinamento serrato, per fare in modo che il soggetto non facesse perdere le proprie tracce nella folla. Non perdendolo di vista, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo ed a bloccarlo. A seguito di controllo il giovane, proveniente da Roma in auto insieme con la sua ragazza, è stato trovato in possesso di due bombe carta e due fumogeni.

Condotto in Commissariato, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di fumogeni e bombe carta e a segnalare all’autorità giudiziaria il soggetto. L’uomo, tra l’altro, già in passato era stato sottoposto al Daspo. Ora ne rischia un altro. È stato proposto all’autorità competente che venga sottoposto ad un ulteriore provvedimento di allontanamento dai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.