L’affetto per Spalletti si scatena sui social

Lo scudetto del Napoli non ha lasciato per nulla indifferente il nostro territorio. Merito del suo condottiero, Luciano Spalletti, che proprio con l’Empoli ha iniziato la sua grande carriera da allenatore. Commosso davanti alle telecamere di tutto il mondo sportivo, Luciano ha dedicato questo trionfo al fratello Marcello. E l’Avane Asd, società calcistica empolese dove Marcello è stato un assoluto protagonista, non ha potuto non accorgersi di quelle lacrime. "Oggi anche noi siamo un po’ campioni d’Italia – hanno scritto sulla loro pagina social – accanto a te insieme al nostro Komandante Marcello Spalletti". "Per me è uno di famiglia – commenta il presidente azzurro, Fabrizio Corsi – Lo abbiamo sempre seguito con affetto e gratitudine e ce lo sentiamo anche un pochino nostro questo scudetto del Napoli". Dopo il triplice fischio di Udine al tecnico di Certaldo, cresciuto a Spicchio Sovigliana (Vinci), residente a Montespertoli e proprietario di una tenuta a Montaione, sono arrivati complimenti via social da molti primi cittadini del Circondario."Non vediamo l’ora di poterlo festeggiare di persona – dichiara il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini – Vogliamo restituirgli l’affetto che per primo dimostra di avere verso il nostro territorio". "C’è un po’ di Certaldo nelle vie di Napoli e nei festeggiamenti partenopei – gli fanno eco i consiglieri comunali della Lega Baldini e Palazzo – Chiederemo all’amministrazione di donare le chiavi della Città di Certaldo a Spalletti". "Un grandissimo abbraccio al nostro Luciano Spalletti che ha portato il Napoli a vincere lo scudetto". Questo invece il messaggio postato da Brenda Barnini, sindaco di Empoli, mentre il primo cittadino di Montespertoli, Alessio Mugnaini ha scritto: "Nella commozione che ha provato c’è tutto il senso di quanto sia storica la vittoria del suo Napoli. Complimenti al nostro concittadino Luciano Spalletti per aver vinto lo scudetto! Lo aspettiamo a Montespertoli per festeggiarlo". Infine il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni: "Complimenti a Lucianone Spalletti per aver riportato lo scudetto a Napoli!".