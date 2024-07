Ladro in fuga acciuffato. Aveva rubato una borsa

Un furto con destrezza. E un ladro preso in flagranza. I carabinieri sono arrivati, infatti, in un battibaleno. Il cittadino che aveva visto tutto non è rimasto con le mani in mano e si è messo all’inseguimento della coppia che aveva rubato la borsa ad una signora anziana, permettendo così ai militari di guadagnare quei secondi preziosi per arrivare in tempo. Il fatto è successo domenica scorsa in città quando la donna è stata avvicinata dalla coppia che, probabilmente esperta di come agire in queste situazioni, ha messo in atto un copione collaudato: lei ha distratto la vittima e lui, un giovane peruviano, avrebbe agguantato la borsa. Poi entrambi si sono dati alla fuga a gambe levate. Ma dietro c’era il cittadino. E subito dopo la macchina dei carabinieri di Fucecchio che si trovava a pochi isolati di distanza e che ha fermato l’uomo. In corso c’è invece anche la ricerca della complice.

Come avrebbero agito i due? In pratica – da quanto emerso – quando la vittima risale in macchina dopo aver fatto la spesa, si avvicina una donna che bussa al finestrino del lato autista e fa notare alla vittima che le sono caduti degli spiccioli: la donna distratta dal guardare questi spiccioli non si accorge che l’uomo apre lo sportello lato passeggero e le ruba la borsa. Le persone più anziane, si sa, sono le vittime privilegiate dei malviventi che cercano il colpo mordi e fuggi per rubare una borsa, piuttosto che lo smartphone e persino delle buste della spesa. Si tratta di azioni, spesso, dalla mossa repentina, fatta da soggetti abili a raggira e distrarre, specialmente quando l’azione avviene in strada, o nel parcheggio di un market e c’è necessità di fare il tutto rapidamente e di guadagnarsi la fuga. Ci sono ladri specializzatissimo in questo. Ma nel caso di Fucecchio le cose sono andate storte, grazie ad un cittadino e grazie al lavoro, tempestivo, dei carabinieri che sono riusciti a fermare il peruviano che – nei prossimo mesi – dovrà a questo punto difendersi dall’accusa del furto commesso con destrezza. Per quanto riguarda invece le persone anziane serve la massima attenzione quando ad avvicinarsi sono sconosciuti, o quanto questi con qualsiasi scusa bussano alla porta.