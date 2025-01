Ladri scatenati tra case e B&B

Ladri ancora all’opera sul territorio. Negli ultimi giorni è stata la frazione di Stabbia a finire nel mirino. Dalle 16 alle 19,30 ci sono stati ripetuti colpi che sarebbero andati a segno. Uno (sabato scorso), da quanto appreso, alla Locanda di Corrado che, proprio in quel giorno, date le festività, era al completo: i malviventi, sembra utilizzando un piede di porco, hanno danneggiato una finestra e poi, una volta dentro, hanno aperto le porte di tutte le camere, hanno rovistato ovunque, portando via alcuni mobili in oro, una borsetta e del denaro contante. L’incursione dei ladri ha causato anche ingenti danni alla struttura. E’ stato uno degli ospiti della Locanda al rientro nel B&B, secondo quanto ricostruito, a lanciare l’allarme. Il giorno successivo sarebbero stati visitati altri tre appartamenti di uno stabile, sempre a Stabbia. Poi, ancora un’altra casa avrebbe ricevuto la visita, in questo caso, lunedì. Sui fatti ci sono in corso indagini.

C. B.