Ladri nella sala delle slot machine. Fuga con un bottino da 8mila euro

I ladri si sarebbero introdotti nell’esercizio commerciale entrando da una finestra, dopo un primo tentativo andato a vuoto. E una volta entrati, avrebbero fatto man bassa, per un bottino che ammonta a qualche migliaio di euro. È il colpo messo a segno nelle scorse ore ai danni di una sala slot di via Masini, non distante da quella piazza Gramsci che più volte nelle scorse settimane ha fatto discutere alla luce degli episodi di micro-criminalità segnalati dai cittadini e rilanciati da alcune forze di opposizione.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Empoli, che sono intervenuti insieme ad alcune guardie giurate a seguito dell’accaduto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio sarebbe avvenuto giovedì scorso nelle primissime ore del mattino, non molto dopo le 3. Dopo aver tentato invano di aprire una breccia in una delle pareti, i ladri sarebbero riusciti a introdursi nel locale passando da una finestra una volta danneggiata l’inferriata che la proteggeva. Incursione resa possibile dall’uso di alcuni strumenti atti allo scasso, fra cui un paio di tronchesi e un martello. A quel punto, avrebbero prelevato una somma non ancora quantificata con esattezza (ma che supererebbe gli 8mila euro, a quanto pare) e sarebbero riusciti a darsi alla fuga in tempi rapidi.

In queste ore le indagini stanno come detto proseguendo, con l’obiettivo di fare luce al più presto su quanto avvenuto ed individuare gli autori del furto. E chissà che qualche indizio, sotto questo profilo specifico, non possa arrivare dalle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nella zona.

