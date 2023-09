Banda di ladri in azione al matrimonio. Scassinano le auto, poi vanno a fare shopping

Empoli (Firenze), 24 settembre 2023 – Hanno approfittato della festa per scassinare numerose vetture, sottraendo quello che c’era all’interno. I ladri sono entrati in azione in località Poggimele, dove era in corso il ricevimento di un matrimonio. Hanno aperto le auto e rubato soldi, documenti e carte di credito. Un furto perpetrato secondo modalità collaudate che si è consumato tra le 13 e le 14 di ieri presso una villa della zona.

In tutto sono state aperte una Mercedes classe B, un Nissan Qashqai, una Dacia Sandero e una Volkswagen Passat. I ladri hanno sfondato i vetri delle macchine e hanno raccolto un bottino consistente: una borsa con portafogli, bancomat e vestiti, una valigia con documenti e chiavi di casa, uno zaino con dentro il portafoglio e altri documenti. Ma anche una borsa di Louis Vuitton che conteneva chiavi di casa, vesiti e portafogli.

Oltre a rubare i soldi e le carte, i ladri avrebbero provato anche a fare acquisti online e in un fast food della zona. Al momento sono state fatte quattro denunce ai carabinieri, ma non è escluso che oggi se ne aggiungano altre. I militari sono al lavoro per risalire agli autori dei furti.