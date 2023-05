"La Via Medicea destinata a crescere"

Nei giorni scorsi si è disputata a Cerreto Guidi la terza edizione de “La Medicea”, gara nazionale riservata agli Under 23, organizzata dalla Cycling Enjoy col patrocinio del Comune cerretese. Una corsa veloce e spettacolare, che si ispira alla storia dell’antica casata dei Medici attraversandone i territori più suggestivi e ricchi di fascino. Nonostante la pioggia nel finale che ha limitato il numero degli spettatori all’arrivo, la corsa ha avuto un notevole successo: oltre 130 i corridori iscritti con vittoria finale di Gianluca Cordioli. La sindaca Simona Rossetti ha avuto parole di encomio per gli organizzatori: "Questa competizione si è già guadagnata uno spazio importante e con gli organizzatori sono già state valutate idee con la prospettiva che l’anno prossimo la corsa possa fare un significativo passo avanti diventando un evento sportivo e non solo, di rilievo assoluto".