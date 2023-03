La via Medicea, da Montelupo ad Artimino In programma un’escursione lungo il fiume Arno

"Lungo la via Medicea da Montelupo ad Artimino" è l’escursione organizzata domenica dall’associazione Sentieri di Toscana. Si tratta di un percorso ad anello di circa 16,5 chilometri (dislivello di circa 400 metri) sulle colline tra Montelupo e Signa e lungo il fiume Arno, attraverso alcuni tratti di grande valore culturale, come la via Medicea e la via degli Etruschi oltre alla Villa Medicea di Artimino. Ritrovo alle ore 9.17 alla Stazione Ferroviaria di Montelupo. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al numero 320 9606560, oppure scrivere una email a [email protected]