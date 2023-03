La vedova Sconquassi torna a Fibbiana

Ultime due repliche oggi alle 21.30 e domani alle 17 al Teatro Aurora di Fibbiana per lo spettacolo della compagnia Il Giglio, "La vedova Sconquassi si dà pace". Dopo il successo dello scorso week-end, il terzo e ultimo capitolo della trilogia della vedova Sconquassi è pronto a far divertire ancora. Si tratta di due atti comici scritti e diretti da Filippo Dispensieri insieme a Gabriella Manfriani, con Alessandro Augier, Lorenzo Augier, Susanna Bertozzi, Silvia Carrai, Carlotta Centi, Filippo Dispensieri, Francesco Marzocchini, Nicla Pacella e Luca Ricciarelli. Perso il proprio marito Mansueto nel primo capitolo e decisa a risposarsi nel secondo, la sòra Tremenda, dopo un inizio allegro e spumeggiante, questa volta si trova ad affrontare diverse situazioni che la porteranno ad avere dubbi ed incertezze sul proprio futuro. La simpatica vedova, non poi così tremenda, riuscirà, comunque, a dare una svolta definitiva alla sua vita, diciamo, un po’ scompigliata e sfortunata. Il ripristino degli accessori e degli oggetti di scena è curato dai ragazzi del Centro diurno disabili "Il Mulino", con cui la compagnia Il Giglio collabora ormai da anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il circolo Mcl di Fibbiana, telefonando al numero 0571 541021.