La tutela dell’ambiente. Gli esperti alla Vanghetti

Un confronto con gli esperti per imparare i valori della cura ambientale e del rispetto per gli animali. È stata una mattinata particolare per gli studenti delle classi seconde della media Vanghetti che si sono potuti confrontare con Giulia Tofani, comandante del nucleo carabinieri forestali di Empoli, Marco Boldrini del direttivo Legambiente Circolo Empolese Valdelsa e Luigi Malfatti dell’associazione Cetras.

L’iniziativa, che rientra negli appuntamenti organizzati dal Comune in occasione della giornata nazionale degli alberi, ha coinvolto anche Adolfo Bellucci, assessore alle Manutenzioni del Comune, che ha illustrato l’importanza del patto del verde, anche dal punto di vista delle manutenzioni. Dopo i saluti istituzionali del dirigente scolastico Marco Venturini, Marco Boldrini di Legambiente ha illustrato i temi al centro della festa nazionale degli alberi, Luigi Malfatti del Cetras ha riflettuto sulla biodiversità urbana e Giulia Tofani, comandante del nucleo carabinieri forestali di Empoli, ha spiegato le attività dei carabinieri forestali. A chiudere la mattinata è stato Alberto Ninci, docente della scuola Vanghetti, che ha spiegato come nasce il progetto ’Orto’, insieme a studenti e studentesse. L’iniziativa si è conclusa con la messa a dimora di un albero di ciliegio nell’orto scolastico.

"Una mattinata interessante dal punto di vista dei contenuti affrontati e dal punto di vista dell’attenzione dimostrata da studentesse e studenti - ha sottolineato l’assessore Adolfo Bellucci - La sensibilità di ognuno, a partire da ragazze e ragazzi, è una qualità fondamentale per raccogliere la sfida ambientale e per portarla avanti, con l’attenzione che merita. La tutela dell’ambiente è un argomento che riguarda l’intera comunità, che va affrontato insieme. E va in questa direzione anche il patto del verde fortemente voluto dall’amministrazione comunale e divenuto realtà al termine di un percorso di studio e analisi, per uno sviluppo sostenibile della città".